Тимошенко определила задачи парламента до выборов

Фото: Юлия Тимошенко (УНИАН)

Главные задачи Рады, по мнению Тимошенко, - пересмотр бюджета и снижение тарифов

За два месяца до выборов Верховная рада должна сосредоточиться на принятии решений в интересах развития страны и улучшения жизни людей. Об этом заявила Юлия Тимошенко с парламентской трибуны, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Лидер "Батькивщины" отметила, что рейтинг Верховной рады сейчас составляет 1%. И это свидетельствует о том, что 5 лет не были для людей успешными, и что эта каденция ВРУ не выполнила свою миссию – сделать украинцев счастливыми, а страну успешной, добавила она.

Тимошенко предлагает, чтобы парламент в эти два месяца начал работать иначе. В частности, политик напомнила о том, что бюджетный процесс из-за политического хаоса даже не начался.

"У нас не представлены необходимые документы, не обсуждаются макропоказатели, денежно-кредитная политика. За этим политическим хаосом забыли о стране", – возмутилась парламентарий.

Решение этого вопроса Тимошенко видит в том, чтобы собрать специальную команду, которая состоит из лидеров фракций, нового президента, правительства, и в корне пересмотреть концепцию бюджета в пользу развития страны и нормальной жизни людей.

"Если бюджет будет принят в той концепции, которая была до сегодня, люди не получат ни защиты, ни пенсий, ни зарплат", – добавила она.

Во-вторых, отметила лидер "Батькивщины", в мире стремительно падает цена на газ.

"Мы покупаем по 300-320 долл. за тысячу кубометров, а мир в Европе, в хабах, продает по 160 долл. За 2 месяца цена будет 120. Парламент может выполнить свою функцию и немедленно рассмотреть этот вопрос, снизить цену на газ, тепло и горячую воду", – подытожила Тимошенко.