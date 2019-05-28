Тимошенко визначила завдання парламенту до виборів

Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

Головні завдання Ради, на думку Тимошенко, - перегляд бюджету та зниження тарифів

За два місяці, що залишилось працювати цій Верховній раді, вона має зосередитися на ухваленні рішень в інтересах розвитку країни та покращення життя людей. Про це заявила Юлія Тимошенко з парламентської трибуни, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що рейтинг Верховної ради наразі становить 1%. І це свідчить про те, що 5 років, на жаль, не були для людей успішними, і що ця каденція ВРУ не виконала свою місію – зробити українців щасливими, а країну успішною, додала вона.

Тимошенко пропонує, щоб парламент в ці два місяці почав працювати інакше. Зокрема, Вона нагадала про те, що бюджетний процес через політичний хаос навіть не розпочався.

"У нас не подані необхідні документи, не обговорюються макропоказники, грошово-кредитна політика. За цим політичним хаосом забули про країну", – обурилась парламентарій.

Розв'язання цього питання Тимошенко вбачає в тому, щоб зібрати спеціальну команду, яка складається з лідерів фракцій, нового президента, уряду, та докорінно переглянути концепцію бюджету на користь розвитку країни і нормального життя людей.

"Якщо бюджет буде ухвалений у тій концепції, що була до сьогодні, люди не отримають ні захисту, ні пенсій, ні зарплат", – додала вона.

По-друге, зауважила лідер "Батьківщини", у світі стрімко падає ціна на газ.

"Ми купуємо по 300-320 дол. за тисячу кубометрів, а світ в Європі, в хабах, продає по 160 дол. За 2 місяці ціна буде 120. Парламент може виконати свою функцію і негайно розглянути це питання, знизити ціну на газ, тепло і гарячу воду", – підсумувала Тимошенко.