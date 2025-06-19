Тимошенко очолила міжфракційне об‘єднання із захисту прав ветеранів і їхніх родин

Так, у новостворене МФО вже увійшли 37 депутатів, а його керівниця Юлія Тимошенко закликала інших колег доєднуватися, бо працюватиме міжфракційне об’єднання ефективно та результативно.

У своєму виступі лідерка "Батьківщини" поінформувала колег, що права учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх родин фундаментально порушуються і перелічила проблеми, з якими стикають захисники та їхні родини найчастіше.

За словами Юлії Тимошенко, фінансове забезпечення є критично недостатнім.

"Бойові виплати нараховуються з великими перебоями, і, на жаль, існують факти суттєвої затримки, а загальна заробітна плата військовослужбовця, який не виконує завдання на нулі, менше 20 тисяч гривень", - констатувала вона.

Нардепка нагадала про труднощі, з якими стикаються військові при переведенні на іншу посаду чи в інший підрозділ за фахом, а також при звільненні з війська за наявності законних підстав.

"На жаль, навіть за наявності законних підстав процес звільнення часто затягується на місяці, руйнуючи життя людини. Величезні проблеми з відсутністю ротацій і відпусток. У більшості випадків відсутні будь-які графіки ротації. Важко реалізувати право на нормальну законну відпустку. Це призводить до перевтоми наших військових", - зазначила лідерка "Батьківщини".

На переконання Юлії Тимошенко, окремої уваги потребує "нефахова та неморальна робота ВЛК", проходження якої супроводжується не лише великими чергами, а й "формалізмом, небажанням звернути увагу на реальний стан військового, в тому числі після поранення, суб’єктивністю і незаконністю затримання об’єктивних висновків".

Вона розповіла, що якісна реабілітація, зокрема психологічна, фактично є недоступною для учасників бойових дій, ветеранів, тих, хто має контузії чи серйозні психологічні проблеми.

Окрім цього, за її словами, колишні військові мають складнощі із працевлаштуванням, бо "відсутні будь-які дієві державні програми перекваліфікації та адаптації, а ринок праці не приймає ветеранів". Водночас пільги, гарантовані законодавством, є недоступними.

"Це ті пільги, які ми з вами попрописували в усіх законах, у підзаконних актах, не виконуються абсолютно. І наші ветерани, наші учасники бойових дій не мають тих пільг, які цей зал проголосував у вигляді законів", - підсумувала лідерка "Батьківщини".