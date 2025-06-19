Тимошенко возглавила межфракционное объединение по защите прав ветеранов и их семей

Фракция "Батьківщина" инициировала создание в Верховной Раде Украины межфракционного объединения по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей. Юлия Тимошенко проинформировала депутатов, что с такой просьбой к ней обратился Всеукраинский профсоюз защитников Украины, который насчитывает более 120 тысяч членов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Так, в новосозданное МФО уже вошли 37 депутатов, а его руководитель Юлия Тимошенко призвала других коллег присоединяться, потому что будет работать межфракционное объединение эффективно и результативно.
В своем выступлении лидер "Батькивщины" проинформировала коллег, что права участников боевых действий, ветеранов и членов их семей фундаментально нарушаются и перечислила проблемы, с которыми сталкиваются защитники и их семьи чаще всего.
По словам Юлии Тимошенко, финансовое обеспечение является критически недостаточным.
"Боевые выплаты начисляются с большими перебоями, и, к сожалению, существуют факты существенной задержки, а общая заработная плата военнослужащего, который не выполняет задачи на нуле, меньше 20 тысяч гривен", - констатировала она.
Нардеп напомнила о трудностях, с которыми сталкиваются военные при переводе на другую должность или в другое подразделение по специальности, а также при увольнении из армии при наличии законных оснований.
"К сожалению, даже при наличии законных оснований процесс увольнения часто затягивается на месяцы, разрушая жизнь человека. Огромные проблемы с отсутствием ротаций и отпусков. В большинстве случаев отсутствуют какие-либо графики ротации. Трудно реализовать право на нормальный законный отпуск. Это приводит к переутомлению наших военных", - отметила лидер "Батькивщины".
По мнению Юлии Тимошенко, отдельного внимания требует "непрофессиональная и неморальная работа ВВК", прохождение которой сопровождается не только большими очередями, но и "формализмом, нежеланием обратить внимание на реальное состояние военного, в том числе после ранения, субъективностью и незаконностью задержания объективных выводов".
Она рассказала, что качественная реабилитация, в частности психологическая, фактически недоступна для участников боевых действий, ветеранов, тех, кто имеет контузии или серьезные психологические проблемы.
Кроме этого, по ее словам, бывшие военные имеют сложности с трудоустройством, потому что "отсутствуют какие-либо действенные государственные программы переквалификации и адаптации, а рынок труда не принимает ветеранов". В то же время льготы, гарантированные законодательством, недоступны.
"Это те льготы, которые мы с вами попрописали во всех законах, в подзаконных актах, не выполняются абсолютно. И наши ветераны, наши участники боевых действий не имеют тех льгот, которые этот зал проголосовал в виде законов", - подытожила лидер "Батькивщины".
Как сообщалось ранее, 17 июня фракция "Батькивщина" выступила с инициативой внести на рассмотрение парламента законопроект о выделении двух гектаров каждому военнослужащему, членам семьи погибших за Украину или пропавших без вести воинов.
Кроме того, Тимошенко выступила на Конгрессе Европейской народной партии, которая проходила в Валенсии, и подчеркнула недопустимость никаких капитуляционных условий мира для Украины.
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