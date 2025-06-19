Тимошенко возглавила межфракционное объединение по защите прав ветеранов и их семей

Так, в новосозданное МФО уже вошли 37 депутатов, а его руководитель Юлия Тимошенко призвала других коллег присоединяться, потому что будет работать межфракционное объединение эффективно и результативно.

В своем выступлении лидер "Батькивщины" проинформировала коллег, что права участников боевых действий, ветеранов и членов их семей фундаментально нарушаются и перечислила проблемы, с которыми сталкиваются защитники и их семьи чаще всего.

По словам Юлии Тимошенко, финансовое обеспечение является критически недостаточным.

"Боевые выплаты начисляются с большими перебоями, и, к сожалению, существуют факты существенной задержки, а общая заработная плата военнослужащего, который не выполняет задачи на нуле, меньше 20 тысяч гривен", - констатировала она.

Нардеп напомнила о трудностях, с которыми сталкиваются военные при переводе на другую должность или в другое подразделение по специальности, а также при увольнении из армии при наличии законных оснований.

"К сожалению, даже при наличии законных оснований процесс увольнения часто затягивается на месяцы, разрушая жизнь человека. Огромные проблемы с отсутствием ротаций и отпусков. В большинстве случаев отсутствуют какие-либо графики ротации. Трудно реализовать право на нормальный законный отпуск. Это приводит к переутомлению наших военных", - отметила лидер "Батькивщины".

По мнению Юлии Тимошенко, отдельного внимания требует "непрофессиональная и неморальная работа ВВК", прохождение которой сопровождается не только большими очередями, но и "формализмом, нежеланием обратить внимание на реальное состояние военного, в том числе после ранения, субъективностью и незаконностью задержания объективных выводов".

Она рассказала, что качественная реабилитация, в частности психологическая, фактически недоступна для участников боевых действий, ветеранов, тех, кто имеет контузии или серьезные психологические проблемы.

Кроме этого, по ее словам, бывшие военные имеют сложности с трудоустройством, потому что "отсутствуют какие-либо действенные государственные программы переквалификации и адаптации, а рынок труда не принимает ветеранов". В то же время льготы, гарантированные законодательством, недоступны.

"Это те льготы, которые мы с вами попрописали во всех законах, в подзаконных актах, не выполняются абсолютно. И наши ветераны, наши участники боевых действий не имеют тех льгот, которые этот зал проголосовал в виде законов", - подытожила лидер "Батькивщины".