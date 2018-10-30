Тимошенко объявила о начале формирования "военного кабинета"

Фото: Тимошенко на форуме "Новая стратегия мира и безопасности" (пресс-служба "Батькивщины")

"Военный кабинет" будет заниматься развитием стратегии мира для Украины

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко сообщила о начале формирования "военного кабинета", который будет заниматься развитием стратегии мира для Украины. Об этом она сказала во время выступления на Национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который проходит в Киеве сегодня, 30 октября, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до президентских выборов. Страна должна увидеть состав будущего военного кабинета", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что будет заниматься этим процессом экс-депутат и бывший вице-премьер-министр правительства АР Крым Андрей Сенченко, который "имеет опыт урегулирования острых конфликтов, происходивших на полуострове в эти годы".

Фото: национальный форум "Новая стратегия мира и безопасности" (пресс-служба "Батькивщины")

По словам Тимошенко, сейчас Украина нуждается в формировании глубоко профессионального стратегического мышления и адекватного стратегического планирования, что, по ее словам, не смог обеспечить нынешний президент Украины.

"В реальной жизни Петр Порошенко утвердил военную доктрину лишь через 1,5 года после начала войны, а задача сформировать морскую доктрину была поставлена лишь на 5-й год войны, что довело ситуацию до риска потери Азовского моря", – возмутилась она и добавила, что команда "Батькивщины" инициирует разработку стратегической военной доктрины и соответствующих законопроектов, которые будут "абсолютно адекватными для всех глобальных вызовов".