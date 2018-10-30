Тимошенко оголосила про початок формування "воєнного кабінету"

Фото: Тимошенко на форумі "Нова стратегія миру та безпеки" (прес-служба "Батьківщини")

"Воєнний кабінет" займатиметься розвитком стратегії миру для України

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко повідомила про початок формування "воєнного кабінету", який опікуватиметься розвитком стратегії миру для України. Про це вона сказала під час виступу на Національному форумі "Нова стратегія миру та безпеки", що проходить у Києві сьогодні, 30 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Оголошую початок формування воєнного кабінету, склад якого буде оприлюднений до президентських виборів. Країна повинна побачити склад майбутнього воєнного кабінету", - сказала Тимошенко.

Вона наголосила, що опікуватиметься цим процесом екс-депутат та колишній віце-прем’єр-міністр уряду АР Крим Андрій Сенченко, який "має досвід врегулювання гострих конфліктів, що відбувались на півострові в ці роки".

Фото: національний форум "Нова стратегія миру і безпеки" (прес-служба "Батьківщини")

За словами Тимошенко, нині Україна потребує формування глибоко професійного стратегічного мислення і адекватного стратегічного планування, чого, за її словами, не зміг забезпечити нинішній президент України.

"У реальному житті Петро Порошенко затвердив воєнну доктрину лише через 1,5 роки після початку війни, а завдання сформувати морську доктрину було поставлене лише на 5-й рік війни, що довело ситуацію до ризику втрати Азовського моря", – обурилась вона і додала, що команда "Батьківщини" ініціює розробку стратегічної військової доктрини і відповідних законопроектів, які будуть "абсолютно адекватними до всіх глобальних викликів".