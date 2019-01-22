Тимошенко объяснила, почему баллотируется в президенты

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что после выборов не потеряет ни минуты

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает 2019 год решающим для Украины, поэтому в случае победы на президентских выборах она не потеряет ни одной минуты. Об этом она сказала во время Форума единения, который сегодня, 22 января, проходит в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Большая Украина – это моя цель, от которой я не отступлю ни на шаг! Именно поэтому я сегодня баллотируюсь в президенты", – сказала она.

Политик подчеркнула, алгоритм ее программы выписан и уже сформированный по дням и по часам ее большой всеукраинской командой. Вместе с лучшими интеллектуалами страны Тимошенко разработала Новый курс для Украины.

"Новый курс – это полная, всеобъемлющая, кардинальная перестройка Украины во всех ее сферах на основе проекта, который разработали мы, украинцы, креативный класс нашей нации", – сказала политик.

Этот документ включает в себя 5 ключевых направлений: Новая стратегия мира и безопасности, Новая Конституция, которая будет создавать основы для нашего возрождения, Новая экономическая стратегия, Новая социальная доктрина, которая даст людям ощущение счастья жизни в Украине и Новая молодежная политика.

Тимошенко выразила возмущение тем, что сегодня, когда Украина переживает один из самых драматичных моментов в своей истории: "у нас отобрали Крым, на Донбассе – война, российский агрессор оккупировал часть территории Украины, власть стала на путь мародерства на собственной земле".

"Кремль заинтересован в том, чтобы в Украине были разруха и хаос, коррупция и бедность – одним словом, разруха! И сегодняшняя украинская власть все для этого делает... Поэтому именно действующая власть сегодня – рука Кремля и слуга Москвы. "Рука Кремля" – главная спецтехнология власти против непокорных на этих выборах. Даже демократические силы, которые не с властью, – "рука Кремля", – подчеркнула она.

Тимошенко также признала, что она делала ошибки, но пыталась их исправить.

"Я познала в политике большую дружбу и большую и коварную измену. Я боролась, даже будучи властью, я была в оппозиции. Но я ни разу не позволила себе согнуться, сдаться, покориться или сбежать. Потому что это – моя страна потому что я часть своего непокоренного народа. Потому что моя судьба – это часть судьбы моей нации. И я сделаю все, что в моих силах, для всех нас", – подытожила лидер партии.