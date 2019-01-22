Тимошенко пояснила, чому балотується у президенти

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що після виборів не втратить жодної хвилини

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає 2019 рік вирішальним для України, тому у випадку перемоги на президентських виборах вона не втратить жодної хвилини. Про це вона сказала під час Форуму єднання, який сьогодні, 22 січня, проходить у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Велика Україна – це моя мета, від якої я не відступлюся ані на крок! Саме тому я балотуюся сьогодні у президенти", – сказала вона.

Політик наголосила, алгоритм її програми виписаний і вже сформований по днях і по годинах її великою всеукраїнською командою. Разом із найкращими інтелектуалами країни Тимошенко розробила для України Новий курс.

"Новий курс – це повна, всеохоплююча, кардинальна перебудова України в усіх її сферах на основі проекту, який розробили ми, українці, креативний клас нашої нації", – сказала політик.

Цей документ включає 5 ключових напрямів: Нова стратегія миру та безпеки, Нова Конституція, яка створюватиме основи для нашого відродження, Нова економічна стратегія, Нова соціальна доктрина, яка дасть людям відчуття щастя життя в Україні та Нова молодіжна політика.

Тимошенко висловила обурення тим, що сьогодні, коли Україна переживає один з найдраматичніших моментів в своїй історії: "у нас відібрали Крим, на Донбасі – війна, російський агресор окупував частину території України, влада стала на шлях мародерства на власній землі".

"Кремль зацікавлений в тому, щоб в Україні були розруха та хаос, корупція та бідність – одним словом, руїна! І сьогоднішня українська влада все для цього робить… Тому саме чинна влада сьогодні – рука Кремля і слуга Москви. "Рука Кремля" – головна спецтехнологія влади проти непокірних на цих виборах. Навіть демократичні сили, які не з владою, – "рука Кремля", – наголосила вона.

Тимошенко також визнала, що вона робила помилки, але намагалася їх виправити.

"Я пізнала в політиці велику дружбу та велику й підступну зраду. Я боролась, навіть будучи владою, я була в опозиції. Але я жодного разу не дозволила собі зігнутися, здатися, скоритися або втекти. Бо це – моя країна бо я частина свого нескореного народу. Бо моя доля – це частина долі моєї нації. І я зроблю все, що в моїх силах, для всіх нас", – підсумувала лідер партії.