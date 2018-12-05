Тимошенко обсудила с сенатором Дурбином ситуацию в Украине

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

На встрече речь шла также о политической и социально-экономической ситуации в Украине

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в рамках рабочего визита в США провела встречу с сенатором от штата Иллинойс, высокопоставленным членом Демократической партии США и членом сенатского комитета по вопросам обороны Ричардом Дурбином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Стороны обсудили вопросы текущей ситуации в Украине, в частности последние события в районе Керченского пролива. Речь шла также о политической и социально-экономической ситуации в Украине.

Тимошенко поблагодарила сенатора за поддержку и помощь, которую США оказывают Украине. Она отметила необходимость усиления санкций против страны-агрессора России.

Кроме того, политик выразила личную благодарность Дурбину за его ключевую роль в ее освобождении из тюрьмы в 2013 году.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.