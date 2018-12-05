ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Тимошенко обсудила с сенатором Дурбином ситуацию в Украине

Новости » Политика    05.12.2018 - 10:13
Тимошенко обсудила с сенатором Дурбином ситуацию в Украине
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

На встрече речь шла также о политической и социально-экономической ситуации в Украине

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в рамках рабочего визита в США провела встречу с сенатором от штата Иллинойс, высокопоставленным членом Демократической партии США и членом сенатского комитета по вопросам обороны Ричардом Дурбином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Стороны обсудили вопросы текущей ситуации в Украине, в частности последние события в районе Керченского пролива. Речь шла также о политической и социально-экономической ситуации в Украине.

Тимошенко поблагодарила сенатора за поддержку и помощь, которую США оказывают Украине. Она отметила необходимость усиления санкций против страны-агрессора России.

Кроме того, политик выразила личную благодарность Дурбину за его ключевую роль в ее освобождении из тюрьмы в 2013 году.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Тимошенко и Волкер встретились в США Госдеп призывает Европу отказаться от "Северного потока-2"
Новости Украины Тимошенко ЮлияБатькивщинаСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь