ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тимошенко обговорила з сенатором Дурбіном ситуацію в Україні

Новини » Політика    05.12.2018 - 10:13
Тимошенко обговорила з сенатором Дурбіном ситуацію в Україні
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

На зустрічі йшлося також про політичну та соціально-економічну ситуації в Україні

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у рамках робочого візиту до США провела зустріч із сенатором від штату Іллінойс, високопоставленим членом Демократичної партії США та членом сенатського комітету з питань оборони Річардом Дурбіном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Сторони обговорили питання поточної безпекової ситуації в Україні, зокрема останні події в районі Керченської протоки. Йшлося також про політичну та соціально-економічну ситуації в Україні.

Тимошенко подякувала сенатору за підтримку та допомогу, яку США надають Україні. Вона наголосила на необхідності посилення санкцій проти країни-агресора Росії.

Окрім того, політик висловила особисту вдячність Дурбіну за його ключову роль у її звільненні з в‘язниці у 2013 році.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Тимошенко і Волкер зустрілись у США Держдеп закликає Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
Новини України Тимошенко ЮліяБатьківщинаСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся