Тимошенко обговорила з сенатором Дурбіном ситуацію в Україні

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

На зустрічі йшлося також про політичну та соціально-економічну ситуації в Україні

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у рамках робочого візиту до США провела зустріч із сенатором від штату Іллінойс, високопоставленим членом Демократичної партії США та членом сенатського комітету з питань оборони Річардом Дурбіном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Сторони обговорили питання поточної безпекової ситуації в Україні, зокрема останні події в районі Керченської протоки. Йшлося також про політичну та соціально-економічну ситуації в Україні.

Тимошенко подякувала сенатору за підтримку та допомогу, яку США надають Україні. Вона наголосила на необхідності посилення санкцій проти країни-агресора Росії.

Окрім того, політик висловила особисту вдячність Дурбіну за його ключову роль у її звільненні з в‘язниці у 2013 році.

У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.