Тимошенко обратилась к парламентам и правительствам мира

"Третьи сутки моя страна ведет неравный бой с врагом. Третьи сутки на мирные города и села летят российские ракеты и бомбы. Третьи сутки украинцы почти без оружия, с беспрецедентной смелостью сражаются в неравной борьбе. То, чего никогда бы не должно было произойти, - произошло. Это происходит сегодня в центре Европы. Это происходит в начале ХХІ века. Это происходит на наших с вами глазах. Мы, украинцы, держимся. Мы сопротивляемся. Мы защищаемся. Мы преодолели свой страх, но приумножили свое Мужество, Достоинство и Честь", - заявила она.

Тимошенко также подчеркнула, что в наших военкоматах стоят километровые очереди из добровольцев, которые хотят защищать свою землю.

"Мы не хотим войны. Но превыше всего мы ценим свободу, нашу государственность, нашу волю. Мы будем защищать эти наши ценности до последней капли крови. Сегодня мы стоим не только за себя, потому что это момент истины для целой эпохи. Мы стоим и за вас, запомните это! Мы сегодня на острие истории человечества. Именно поэтому я обращаюсь к вам, именно поэтому я говорю с вами сейчас. Именно поэтому я, как и вся Украина, надеемся на вашу помощь", - добавляет она.

Также она перечислила, что надо сегодня сделать сейчас, чтобы защитить Украину. В частности, "закрытое" небо над Украиной, отключение России от SWIFT. исключения Россию из Совета безопасности ООН и принятие решения о введении мирного международного контингента на территорию Украины.

"Сегодня наши Вооруженные силы, каждый украинец стоят на смерть и защищают Украину. А ведь они также защищают и всю Европу, весь демократический мир от новой беды! Речь уже не об Украине, сегодня это касается каждого. Я прошу вас не говорить, а действовать! В Украине не только находится географический центр Европы. Сегодня в Украине бьется ее сердце!" - резюмировала она.