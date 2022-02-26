Тимошенко звернулася до парламентів та урядів світу

"Третю добу моя країна веде нерівний бій з ворогом. Третю добу на мирні міста і села летять російські ракети і бомби. Третю добу українці майже без зброї, з безпрецедентною сміливістю б’ються у нерівній боротьбі. Те, чого ніколи б не мало статися, - сталося. Це відбувається сьогодні в центрі Європи. Це відбувається на початку ХХІ століття. Це відбувається на наших з вами очах. Ми, українці, тримаємося. Ми чинимо опір. Ми захищаємося. Ми здолали свій страх, але примножили свою Мужність, Гідність і Честь", - заявила вона.

Тимошенко також наголосила, що в наших військкоматах стоять кілометрові черги з добровольців, які прагнуть захищати свою землю.

"Ми не хочемо війни. Але понад усім ми цінуємо свободу, нашу державність, нашу волю. Ми захищатимемо ці наші цінності до останньої краплі крові. Сьогодні ми стоїмо не тільки за себе, бо це момент істини для цілої епохи. Ми стоїмо і за вас, запам’ятайте це! Ми сьогодні на вістрі історії людства. Саме тому я звертаюся до вас, саме тому я говорю з вами зараз. Саме тому я, як і вся Україна, сподіваємося на вашу допомогу", - додає вона.

Також вона перелічила, що треба сьогодні зробити, зараз, щоб захистити Україну. Зокрема, "закрите" небо над Україною, відключення Росії від SWIFT., виключення Росію з Ради безпеки ООН та ухвалення рішення про введення мирного міжнародного контингенту на територію України.

"Сьогодні наші Збройні сили, кожен українець стоять на смерть і боронять Україну. Але ж вони також захищають і всю Європу, весь демократичний світ від нової біди! Мова вже не про Україну, сьогодні це стосується кожного. Я прошу вас не говорити, а діяти! В Україні не тільки знаходиться географічний центр Європи. Сьогодні в Україні б’ється її серце!" - резюмувала вона.