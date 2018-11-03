Тимошенко: мы обеспечим бизнес доступными кредитами и без залогов

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По словам Тимошенко, кредиты должны предоставляться под страхование рисков

После выборов новая команда снимет искусственные ограничения, которые действующая власть создает для кредитования бизнеса. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с предпринимателями Буковины в Черновцах, сообщает пресс-служба партии.

По словам Тимошенко, кредиты должны предоставляться под страхование рисков и без залогов.

"Вместо кредитования под залог мы начнем стандартную процедуру, как во всех странах, - страхование рисков. То есть мы будем страховать, а не брать залог. Кредитные ресурсы должны составлять не менее 80% ВВП. Мы создадим монетарную политику, которая по меньшей мере на 80% покроет ВВП. Экономика тогда начнет жить", - сказала она.

Тимошенко считает, что действия нынешней власти привели к тому, что экономика обескровлена и лишена кредитных ресурсов.

"Нацбанк усложнил взятие кредитов настолько, что простой предприниматель может взять только краткосрочный кредит и под залог, под 18-20%. Такие проценты являются просто непосильными. Кроме того, НБУ дает коммерческим банкам деньги под 18-20% годовых, когда в Еврозоне центробанки дают под 0%. Учетной ставкой Нацбанк, по сути, уничтожает экономику", - добавила она.

Тимошенко убеждена, что после того, как будет остановлена "искусственная инфляция", можно будет установить низкие ставки рефинансирования НБУ коммерческих банков.

"Это означает снижение ставки кредитования для бизнеса. Мы снимем все искусственные условия для получения кредитов украинской экономикой", - считает Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что НБУ уже много лет не руководится страной, а руководится внешней мощной финансовой корпорацией глобального уровня. И это, убеждена она, является одной из причин разрушения экономики страны.

"Первое, что нам надо сделать, вернуть НБУ в управление страны. На наших финансовых возможностях зарабатывают извне", - констатировала политик.

Еще одной задачей новой власти Тимошенко назвала создание эффективной системы ипотечного кредитования для приобретения жилья людьми: без первого взноса, под 3% и на тот срок, на который решит семья - до 30 лет. Как добавила политик, ипотечные риски будет рефинансировать государство.