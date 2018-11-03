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Тимошенко: ми забезпечимо бізнес доступними кредитами та без застав

Новини » Політика    03.11.2018 - 15:29
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, кредити мають надаватися під страхування ризиків

Після виборів нова команда зніме штучні обмеження, які чинна влада створює для кредитування бізнесу. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час зустрічі з підприємцями Буковини у Чернівцях, повідомляє прес-служба партії.

За словами Тимошенко, кредити мають надаватися під страхування ризиків і без застав.

"Замість кредитування під заставу ми започаткуємо стандартну процедуру, як в усіх країнах, - страхування ризиків. Тобто ми будемо страхувати, а не брати застави. Кредитні ресурси мають становити щонайменше 80% ВВП. Ми створимо монетарну політику, яка щонайменше на 80% покриє ВВП. Економіка тоді почне жити", - сказала вона.

Тимошенко вважає, що дії чинної влади призвели до того, що економіка знекровлена і позбавлена кредитних ресурсів.

"Нацбанк ускладнив взяття кредитів настільки, що простий підприємець може взяти тільки короткостроковий кредит і під заставу, під 18-20%. Такі відсотки є просто непосильними. Окрім того, НБУ дає комерційним банкам гроші під 18-20% річних, коли в Єврозоні центробанки дають під 0%. Обліковою ставкою Нацбанк, по суті, нищить економіку", - додала вона.

Тимошенко переконана, що після того, як буде зупинена "штучна інфляція", можна буде встановити низькі ставки рефінансування НБУ комерційних банків.

"Це означатиме зниження ставки кредитування для бізнесу. Ми знімемо всі штучні умови для отримання кредитів українською економікою", - вважає Тимошенко.

Крім того, вона зауважила, що НБУ вже багато років не керується країною, а керується зовнішньою потужною фінансовою корпорацією глобального рівня. І це, переконана вона, є однією з причин руйнації економіки країни.

"Перше, що нам треба зробити, повернути НБУ в управління країни. На наших фінансових можливостях заробляють ззовні", - констатувала політик.

Ще одним завданням нової влади Тимошенко назвала створення ефективної системи іпотечного кредитування для придбання житла людьми: без першого внеску, під 3% і на той термін, на який вирішить родина - до 30 років. Як додала політик, іпотечні ризики рефінансовуватиме держава.

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