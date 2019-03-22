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Тимошенко обещает защитить честные выборы

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 21:18
Тимошенко обещает защитить честные выборы
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Новый президент должен начать восстановление доверия народа, считает Тимошенко

Сразу после выборов новый президент должен начать восстановление доверия народа к украинской власти. Об этом кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала "Интер".

Лидер "Батькивщины" отметила, что по данным аналитико-консультационной компании Gallup, уровень доверия украинцев к власти составляет лишь 9%.

"Это абсолютный кризис доверия к действующему президенту. Все эти рейтинги, которые ему рисуют, – это большой обман. Они имеют целью прикрыть будущую фальсификацию и подкуп. Но мы не дадим сфальсифицировать выборы. Сегодня кандидаты от настоящих оппозиционных сил подписали документ, который свидетельствует о сотрудничестве на каждом избирательном участке", – сказала она.

Политик убеждена, что только реализация четкого плана действий поможет вывести страну из кризиса. По ее мнению, таковым является Новый курс.

Тимошенко считает, что Новый курс и письменное обязательство, которое она первой из кандидатов взяла перед украинцами, смогут наметить путь, как действовать после выборов.

В документе говорится о снижении тарифов вдвое, повышении минимальных пенсий до 4425 грн, поднятии доходов до уровня Польши – минимум в 3 раза, восстановлении промышленности, переходе от сырьевой экономики к экономике инновационного типа, правильной молодежной политике.

"Нам, украинцам, надо научиться полагаться только на себя: и в вопросе развития Украины, и в вопросе проведения честных выборов", – подытожила Тимошенко.

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