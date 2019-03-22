Тимошенко обіцяє захистити чесні вибори

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Новий президент має розпочати відновлення довіри народу, вважає Тимошенко

Одразу після виборів новий президент має розпочати відновлення довіри народу до української влади. Про це кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила в ефірі телеканалу "Інтер".

Лідер "Батьківщини" зауважила, що за даними аналітико-консультаційної компанії Gallup, рівень довіри українців до влади становить лише 9%.

"Це абсолютна криза довіри до чинного президента. Усі ці рейтинги, які йому малюють, – це великий обман. Вони мають на меті прикрити майбутню фальсифікацію та підкуп. Але ми не дамо сфальсифікувати вибори. Сьогодні кандидати від справжніх опозиційних сил підписали документ, що свідчить про співпрацю на кожній виборчій дільниці", – сказала вона.

Політик переконана, що тільки реалізація чіткого плану дій допоможе вивести країну з кризи. На її думку, таким є Новий курс.

Тимошенко вважає, що Новий курс і письмове зобов’язання, яке вона першою з кандидатів взяла перед українцями, зможуть накреслити шлях, як діяти після виборів.

У документі йдеться про зниження тарифів вдвічі, підняття мінімальних пенсій до 4425 грн, підняття доходів до рівня Польщі – щонайменше в 3 рази, відновлення промисловості, перехід від сировинної економіки до економіки інноваційного типу, правильна молодіжна політика тощо.

"Нам, українцям, треба навчитися покладатися лише на себе: і в питанні розбудови України, і в питанні проведення чесних виборів", – підсумувала Тимошенко.