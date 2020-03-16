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Тимошенко: надо объединиться в единый антикризисный штаб

Новости » Политика     16.03.2020 - 13:16
Тимошенко: надо объединиться в единый антикризисный штаб
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призвала всех стать единственной национальной командой, чтобы противостоять угрозам, которые встали перед страной

В связи с распространением коронавируса в Украине и в мире настало время стать единственной национальной командой, чтобы вместе противостоять угрозам, которые сегодня стоят перед страной. Об этом завила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

"Призываю всех - отложите в сторону все политические амбиции, спорные вопросы и противостояния. Сейчас всем надо объединиться в единый антикризисный штаб с одной целью - спасти граждан и Украину. Как премьер-министр, который прошел и финансовый кризис и эпидемию тогда другого вируса, готова лично работать в нужном месте без выходных и отдыха для того, чтобы страну в этой ситуации защитить. Нельзя терять ни дня, ни часа, ни минуты", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула на конкретных шагах, которые могут защитить людей. Речь идет, в частности, о бесплатной информационной линии, на которую может обратиться каждый, не покидая своего дома.

"Надо, чтобы все СМИ предоставили информацию, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или насморк. Речь идет о том, что обычный человек сегодня не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя до больниц, лабораторий. Я прошу власть - сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, к кому обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавирус - чтобы люди лишний раз не выходили из дома", - добавила Тимошенко.

Кроме того, политик обратила внимание на необходимость обеспечения всех, кто находится в самоизоляции и сидит дома с детьми, больничными листами, как это практиковалось в 2009 году, чтобы люди имели возможность соблюдать условия карантина.

"Конечно, нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов для того, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.

В условиях эпидемии и экономического кризиса, подчеркнула лидер "Батькивщины", в особой поддержке нуждается мелкое и среднее предпринимательство, украинский средний класс. Нужна отсрочка по налогам - так называемые налоговые каникулы - как это уже делается в Соединенных Штатах, снижение процентов и отсрочке выплат по кредитам и тому подобное.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал законопроекты, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР, которое будет проведено для решения вопросов, связанные с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.

Как писало РБК-Украина, в связи с пандемией коронавирус график работы парламента изменится: до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Пленарных заседаний не будет.

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