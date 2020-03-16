ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Фінансова криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: треба об’єднатися в єдиний антикризовий штаб

Новини » Політика     16.03.2020 - 13:16
Тимошенко: треба об’єднатися в єдиний антикризовий штаб
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликала усіх стати єдиною національною командою, щоб протистояти загрозам, які постали перед країною

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні та світі настав час стати єдиною національною командою, щоб разом протистояти загрозам, які сьогодні постали перед країною. Про це завила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій та груп у Верховній Раді, передає РБК-Україна.

"Закликаю усіх - відкладіть в сторону всі політичні амбіції, суперечливі питання і протистояння. Зараз усім треба об’єднатися в єдиний антикризовий штаб з однією метою - врятувати громадян і Україну. Як прем’єр-міністр, який пройшов і фінансову кризу, й епідемію тоді іншого вірусу, готова особисто працювати у потрібному місці без вихідних та відпочинку для того, щоб країну в цій ситуації захистити. Не можна гаяти ані дня, ані години, ані хвилини", - заявила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" наголосила на конкретних кроках, які можуть захистити людей. Йдеться, зокрема, про безкоштовну інформаційну лінію, на яку може звернутися кожен, не залишаючи своєї оселі.

"Треба, щоб усі ЗМІ надали інформацію, за яким телефоном звертатися, якщо є підозра навіть на мінімальну температуру чи нежить. Мова йде про те, що пересічна людина сьогодні не знає, куди звернутися, аби провести тест вдома, не ходячи до лікарень, лабораторій. Я прошу владу – зробіть зараз загальну інформаційну лінію повідомлень, до кого звертатися і де безкоштовно отримати достовірний аналіз на наявність коронавірусу – щоб люди зайвий раз не виходили з дому", - додала Тимошенко.

Окрім того, політик звернула увагу на необхідності забезпечення усіх, хто перебуває в самоізоляції й сидить вдома з дітьми, лікарняними листами, як це практикувалося у 2009 році, аби люди мали змогу дотримуватися умов карантину.

"І звісно, потрібна масштабна та централізована закупівля антивірусних препаратів для того, щоб вся країна відчувала себе захищеною", - додала Тимошенко.

В умовах епідемії та економічної кризи, наголосила лідер "Батьківщини", особливої підтримки потребує дрібне і середнє підприємництво, український середній клас. Потрібна відстрочка по податках - так звані податкові канікули - як це вже робиться в Сполучених Штатах, зниження відсотків і відтермінування виплат по кредитах тощо.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав законопроекти, які розглянуть на позачерговому засіданні ВР, яке буде проведено для розв'язання питань пандемії коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.

Як писало РБК-Україна, у зв'язку з пандемією коронавірусу графік роботи парламенту зміниться: до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Пленарних засідань не буде.

Кабмін може ухвалити інші рішення по протидії коронавірусу найближчим часом Закривають все, крім продуктових і аптек: міста України посилюють карантин (список)
Новини України ТимошенкоБатьківщинаКоронавірускарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся