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Тимошенко: новая власть установит мир и наведет порядок в стране

Новости » Выборы Президента 2019    20.10.2018 - 16:37
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко убеждена, что новая власть сможет остановить "две войны" против Украины

Новая команда должна остановить "две войны, которые ведутся сегодня против народа Украины, внешним и внутренним врагом". Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко заявила во время встречи с интеллектуальными и общественными кругами Кривого Рога, передает пресс-служба "Батькивщины".

"В Украине идет не одна война, а две: одна – с пушками, а вторая, где воюют финансовой политикой, социальными ничтожными стратегиями. Нам нужно, наконец, выработать путь, который выведет нас из этой ловушки", – сказала она.

Отвечая на вопрос о возвращении мира, Тимошенко отметила, что народ должен знать правду, а вещи надо называть своими именами: война – это война, часть территории Украины является оккупированной, а Крым – аннексирован Россией.

Минские договоренности за четыре с половиной года не дали результата, ведь "формат переговоров и участники переговоров выбраны неправильно", убеждена она.

"Нам нужна сильная армия, но для завершения войны нужно провести правильный переговорный процесс на базе Будапештского меморандума", – пояснила Тимошенко.

Политик возмущена действиями главнокомандующего, который, по ее мнению, не использует возможности Будапештского меморандума как "гарантийного документа для Украины".

"Почему этот гарантийный документ вообще вычеркнут из дипломатических переговоров. И почему за четыре с половиной года всех, кто давал гарантии Украине на уровне президентов, канцлеров и премьеров, не посадили за стол переговоров и не спросили: "Как они собираются выполнять гарантии, которые они дали?", – отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко заверила, что новая власть после президентских выборов построит правильный формат переговоров.

Остановить вторую "внутреннюю войну", по ее мнению, под силу Новому экономическому курсу. Глобальная стратегия преобразований, что делает ставку на инновации и интеллект, обеспечит стабильность гривны, обуздает инфляцию, существенно уменьшит тарифы и налоги, введет кредиты по европейским ставкам, рассказала Тимошенко.

Она напомнила, что разработчики Нового экономического курса уже начали национальное обсуждение и совершенствование пошагового плана возрождения страны на специально созданной интернет-платформе. И призвала всех неравнодушных присоединиться к этому процессу.

"Повышение уровня жизни людей – это стратегический вопрос для новой власти", – подытожила Тимошенко.

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