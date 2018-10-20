ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Тимошенко: нова влада встановить мир і наведе лад у країні

Новини » Вибори Президента 2019    20.10.2018 - 16:37
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко переконана, що нова влада зможе зупинити "дві війни" проти України

Нова команда має зупинити "дві війни, що ведуться сьогодні проти народу України, зовнішнім і внутрішнім ворогом". Про це лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з інтелектуальними та громадськими колами Кривого Рогу, передає прес-служба "Батьківщини".

"В Україні йде не одна війна, а дві: одна – із гарматами, а друга, де воюють фінансовою політикою, соціальними нікчемними стратегіями. Нам потрібно нарешті виробити шлях, який виведе нас з цієї пастки", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання щодо повернення миру, Тимошенко зазначила, що народ має знати правду, а речі треба називати своїми іменами: війна – це війна, частина території України є окупованою, а Крим – анексований Росією.

Мінські домовленості за чотири з половиною роки не дали результату, адже "формат переговорів та учасники переговорів вибрані неправильно", переконана вона.

"Нам потрібна сильна армія, але для завершення війни потрібно провести правильний переговорний процес на базі Будапештського меморандуму", – пояснила Тимошенко.

Політик обурена діями головнокомандувача, який, на її думку, не використовує можливості Будапештського меморандуму – "гарантійного документу для України".

"Чому цей гарантійний документ взагалі викреслений з дипломатичних переговорів. І чому за чотири з половиною роки всіх, хто давав гарантії Україні на рівні президентів, канцлерів та прем‘єрів, не посадили за стіл переговорів і не запитали: "Як вони збираються виконувати гарантії, які вони дали?", – зауважила лідер "Батьківщини".

Тимошенко запевнила, що нова влада після президентських виборів побудує правильний формат переговорів.

Зупинити другу "війну внутрішню", на її думку, під силу Новому економічному курсу. Глобальна стратегія перетворень, що робить ставку на інновації та інтелект, забезпечить стабільність гривні, приборкає інфляцію, суттєво зменшить тарифи і податки, запровадить кредити за європейськими ставками, розповіла Тимошенко.

Вона нагадала, що розробники Нового економічного курсу вже розпочали національне обговорення та вдосконалення покрокового плану відродження країни на спеціально створеній Інтернет-платформі. Та закликала всіх небайдужих долучитися до цього процесу.

"Підняття рівня життя людей – це стратегічне питання для нової влади", – підсумувала Тимошенко.

Тимошенко назвала "злочином" підвищення ціни на газ
Новини України ТимошенкоБатьківщина Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся