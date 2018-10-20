Тимошенко: нова влада встановить мир і наведе лад у країні

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко переконана, що нова влада зможе зупинити "дві війни" проти України

Нова команда має зупинити "дві війни, що ведуться сьогодні проти народу України, зовнішнім і внутрішнім ворогом". Про це лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з інтелектуальними та громадськими колами Кривого Рогу, передає прес-служба "Батьківщини".

"В Україні йде не одна війна, а дві: одна – із гарматами, а друга, де воюють фінансовою політикою, соціальними нікчемними стратегіями. Нам потрібно нарешті виробити шлях, який виведе нас з цієї пастки", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання щодо повернення миру, Тимошенко зазначила, що народ має знати правду, а речі треба називати своїми іменами: війна – це війна, частина території України є окупованою, а Крим – анексований Росією.

Мінські домовленості за чотири з половиною роки не дали результату, адже "формат переговорів та учасники переговорів вибрані неправильно", переконана вона.

"Нам потрібна сильна армія, але для завершення війни потрібно провести правильний переговорний процес на базі Будапештського меморандуму", – пояснила Тимошенко.

Політик обурена діями головнокомандувача, який, на її думку, не використовує можливості Будапештського меморандуму – "гарантійного документу для України".

"Чому цей гарантійний документ взагалі викреслений з дипломатичних переговорів. І чому за чотири з половиною роки всіх, хто давав гарантії Україні на рівні президентів, канцлерів та прем‘єрів, не посадили за стіл переговорів і не запитали: "Як вони збираються виконувати гарантії, які вони дали?", – зауважила лідер "Батьківщини".

Тимошенко запевнила, що нова влада після президентських виборів побудує правильний формат переговорів.

Зупинити другу "війну внутрішню", на її думку, під силу Новому економічному курсу. Глобальна стратегія перетворень, що робить ставку на інновації та інтелект, забезпечить стабільність гривні, приборкає інфляцію, суттєво зменшить тарифи і податки, запровадить кредити за європейськими ставками, розповіла Тимошенко.

Вона нагадала, що розробники Нового економічного курсу вже розпочали національне обговорення та вдосконалення покрокового плану відродження країни на спеціально створеній Інтернет-платформі. Та закликала всіх небайдужих долучитися до цього процесу.

"Підняття рівня життя людей – це стратегічне питання для нової влади", – підсумувала Тимошенко.