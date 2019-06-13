Тимошенко: новая программа с МВФ должна предусматривать снижение тарифов

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко отметила, что осенью должны начаться новые переговоры с МВФ

Осенью новый президент и новое правительство должны начать новый переговорный процесс с Международным валютным фондом (МВФ), который бы стимулировал развитие украинской экономики и предусматривал снижение тарифов. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале NewsOne, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Сменился президент, поменяется правительство и парламент. И нужен новый высокопрофессиональный переговорный процесс без повышения тарифов, без сокращения соцзащиты людей. И такие переговоры возможны. Новые переговоры нужны, чтобы продолжить сотрудничество, пока не будут покрыты дефициты в финансах за счет детенизации и подъема экономики", - отметила она.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что "Новый курс" предполагает систему оптимизации госдолга, который сегодня является непосильным для страны.

Председатель партии назвала основные шаги, которые нужно сделать для того, чтобы у нас не было дефицита денег и нам не надо было обращаться к МВФ.

Во-первых, поменять краткосрочные на долгосрочные заимствования, отмечает Юлия Тимошенко. Во-вторых, поменять дорогие деньги, которые, к сожалению, вовлечены предыдущей властью, на деньги с адекватной стоимостью, которые не будут разрушать финансы страны, добавила она.

"МВФ работает в Украине, потому что у нас колоссальные дефициты финансовых ресурсов. Мы можем выйти из этой ситуации, если мы пересмотрим налоговую систему, таможенную политику, мы таким образом можем закрыть 43% теневой экономики. Это на 43% больше доходная часть бюджета. Реализовать это можно, закрыв контрабанду в Украину и изменив Налоговый кодекс, чтобы база налогообложения вышла из тени", - сказала политик.

Тимошенко заверила, что выход есть из каждой ситуация: "Наша стратегия предполагает выход из тупика. Есть путь, ресурсы, цель выйти на совершенно другое развитие и страны, и на другой уровень состоятельности украинским семьям".