Тимошенко: нова програма з МВФ має передбачати зниження тарифів

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зазначила, що восени мають розпочатися нові переговори з МВФ

Восени новий президент та новий уряд мають розпочати новий переговорний процес з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який би стимулював розвиток української економіки та передбачав зниження тарифів. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Змінився президент, поміняється уряд і парламент. І треба новий високопрофесійний переговорний процес без підвищення тарифів, без скорочення соцзахисту людей. І такі переговори можливі. Нові переговори потрібні, щоб продовжити співпрацю, доки не будуть покриті дефіцити в фінансах за рахунок детінізації та підйому економіки", - зауважила вона.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що "Новий курс" передбачає систему оптимізації держборгу, який сьогодні є непосильним для країни.

Голова партії назвала основні кроки, які потрібно робити для того, щоб у нас не було дефіциту грошей і нам не треба було звертатися до МВФ.

По-перше, поміняти короткострокові запозичення на довгострокові, зазначає Юлія Тимошенко. По-друге, поміняти дорогі гроші, які, на жаль, залучені попередньою владою, на гроші з адекватною вартістю, які не руйнуватимуть фінанси країни, додала вона.

"МВФ працює в Україні, тому що в нас колосальні дефіцити фінансових ресурсів. Ми можемо вийти з цієї ситуації, якщо ми переглянемо податкову систему, митну політику, ми таким чином можемо закрити 43% тіньової економіки. Це на 43% більша дохідна частина бюджету. Реалізувати це можна, закривши контрабанду в Україну і змінити Податковий кодекс, щоб база оподаткування вийшла з тіні", - сказала політик.

Тимошенко запевнила, що вихід є з кожної ситуація: "Наша стратегія передбачає вихід із глухого кута. Є шлях, ресурси, мета вийти на зовсім інший розвиток і країни, і на інший рівень заможності українським родинам".