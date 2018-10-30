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Тимошенко: Новая Конституция не допустит особого статуса Донбасса

Новости » Политика    30.10.2018 - 14:23
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко подчеркнули, что никакого федерализма нельзя допустить

Новая Конституция сохранит Украину унитарной, не допустит особого статуса Донецкой и Луганской областей и станет частью пути к миру. Об этом лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила во время Национального форума "Новая стратегия мира и безопасности", который сегодня проходит в Киеве 30 октября, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Никакой общей амнистии без разбора. Никакого особого статуса ни для Донецкой, ни Луганской областей быть не может! Нам нужна Новая Конституция, которая даст полномочия и свободу всем общинам в Украине, но оставит наше государство унитарным. Никакого федерализма нельзя допустить, потому что это есть путь к новому сепаратизму", – подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что ее фракция была против такого "специфического пути достижения мира, как закон Украины об особом статусе Донецкой и Луганской областей".

"Наша команда не голосовала за это в Верховной раде. Ибо это и есть реальное замораживание конфликта, это и есть частичный отказ от нашей территории и сохранение влияния страны-агрессора на нашей земле", – пояснила политик.

По убеждению Тимошенко, Украине нужна другая стратегия мира, главная идея которой – "увязка безопасности и развития".

"Я предложу президентскую инициативу по безопасности и развитию Донбасса для создания десятков тысяч рабочих мест, модернизации экономики, для восстановления жилья и гражданской инфраструктуры. Будет создан Международный фонд восстановления и развития Донбасса", – подытожила лидер партии.

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