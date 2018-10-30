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Тимошенко: Нова Конституція не допустить особливого статусу Донбасу

Новини » Політика    30.10.2018 - 14:23
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко наголосили, що жодного федералізму не буде допущено

Нова Конституція збереже Україну унітарною, не допустить особливого статусу Донецької та Луганської областей і стане частиною шляху до миру. Про це лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила під час Національного форуму "Нова стратегія миру та безпеки", який сьогодні проходить у Києві 30 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Жодної загальної амністії без розбору. Жодного особливого статусу ні для Донецької, ні для Луганської областей бути не може! Нам потрібна Нова Конституція, яка дасть повноваження та свободу всім громадам в Україні, але залишить нашу державу унітарною. Жодного федералізму не буде допущено, тому що це є шлях до нового сепаратизму", – наголосила вона.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що її фракція була проти такого "специфічного шляху досягнення миру, як Закон України про особливий статус Донецької та Луганської областей".

"Наша команда не голосувала за це у Верховній Раді. Бо це і є реальне замороження конфлікту, це і є часткова відмова від нашої території та збереження впливу країни-агресора на нашій землі", – пояснила політик.

На переконання Тимошенко, Україні потрібна інша стратегія миру, головна ідея якої – "ув’язка безпеки і розвитку".

"Я  запропоную президентську ініціативу з безпеки та розвитку Донбасу для створення десятків тисяч робочих місць, модернізації економіки, для відбудови житла та цивільної інфраструктури. Буде створений Міжнародний фонд відновлення та розвитку Донбасу", – підсумувала лідер партії.

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