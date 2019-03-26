У Тимошенко назвали возможного соперника во втором туре

В партии "Батькивщина" кандидата в президенты Юлии Тимошенко полагают, что во втором туре ей будет противостоять действующий президент Петр Порошенко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Убрать лишнего: с кем и как планируют выходить во второй тур выборов Зеленский, Тимошенко и Порошенко".

В частности, собеседник РБК-Украина в руководстве партии "Батькивщина" полагает, что по итогам первого тура Тимошенко будет первой, но расклад по итогам второго тура пока предугадать сложно. По его словам, скорее всего, во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко. Что же касается Зеленского, то его результат не берутся прогнозировать, поскольку решающими факторами станут явка молодежи и защита результатов голосования.

"Думаю, во второй тур мы можем выйти с Порошенко, и то он буквально попытается пролезть. Если же придут избиратели Зеленского, то все может переиграться", - размышляет собеседник.

В штабе Тимошенко ключевыми задачами видят мобилизацию сторонников и защиту результатов. Кроме того, один из собеседников РБК-Украина на Туровской полагает, что никакие скандалы и сливы компромата последних дней перед голосованием на рейтинги существенно не повлияют.

"Сейчас главная задача любого кандидата - не навредить себе самому. Навредить конкурентам уже не получится. Главное - полевая работа и защита результата", - уверен штабист.

Напомним, ранее данные опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова свидетельствуют, что самые высокие шансы выйти во второй тур выборов 2019 имеют Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

На прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко показал новые доказательства скупки голосов за Тимошенко.