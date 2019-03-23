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Луценко показал новые доказательства скупки голосов за Тимошенко

Новости » Выборы 2019    23.03.2019 - 12:06
Луценко показал новые доказательства скупки голосов за Тимошенко
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

В Одесской области обнаружили очередную сеть "депутата Д"

В Одесской области ликвидировали очередную сеть подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента Юлии Тимошенко. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в Одесской области изъяли деньги, якобы предназначенные для скупки голосов в пользу Тимошенко. Он также отметил, что правоохранители накрыли часть сети "депутата Д". Очевидно, имеется в виду нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль, которого подозревают в причастности к подкупу избирателей.

Луценко показал новые доказательства скупки голосов за Тимошенко

 

 

Фото: изъятые деньги (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, на этой неделе в Дубно (Ровенская область) задержали участника масштабной сети "депутата Д" по подкупу избирателей в пользу Тимошенко в рамках выборов 2019. У задержанного изъяли 2,5 млн гривен, которые он получил от киевского штаба. До этого генпрокурор  назвал нардепа Валерия Дубиля заказчиком подкупа другого кандидата в президенты на выборах 2019 - Юрия Тимошенко.  

Как писало РБК-Украина, в деле о подкупе избирателей во время выборов 2019 в пользу партии "Батькивщина" фигурируют 50 человек, в том числе народные депутаты.

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