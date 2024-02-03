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Тимошенко назвала законопроект про мобілізацію репресивним

Фото: лідер партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко (ba org ua)
Автор: Сергей Новиков

Лідер партії "Батьківщина" розкритикувала нову редакцію законопроекту про мобілізацію, назвавши його ще більш репресивним та антиконституційним. На її переконання, цей закон не посилить, а навпаки послабить Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Тимошенко на YouTube-каналі.

"Новий законопроект про мобілізацію, як і попередній, не просто звичайний нормативний акт. Це не просто помилка і порушення Конституції. Це жорсткий і цинічний план поступової ліквідації української нації", - заявила Тимошенко. 

На її думку, норми цього законопроєкту жодним чином не допоможуть поповнити лави українського війська на фронті. Зокрема, вона вважає, що кожен воїн, який відслужив понад 18 місяців, мусить отримати право на відпустку або демобілізацію, а на його місце має стати підготовлений працівник силових структур, таких у нас майже півмільйона.

"Цей закон лише внесе страх, хаос і агресію і в без того травмоване війною українське суспільство. Він також може внести трагічний розкол між владою та народом. Зруйнувати нашу єдність, спровокувати громадянське протистояння, що зараз абсолютно недопустимо", - додала Тимошенко.

 

Також політик переконана: Україні потрібна добровільна та справедлива мобілізація. Натомість урядовий законопроєкт передбачає прямо протилежне. 

Крім цього, на її думку, ми не можемо допустити мобілізацію людей з інвалідністю, батьків-одинаків, багатодітних батьків, тих, хто дбає про самотніх літніх людей або осіб з інвалідністю. Разом з тим, законопроект має містити гарантії пільг та виплат ветеранам, пораненим та сім'ям загиблих.

"Наша команда зробить усе можливе, щоб жодного елементу насилля над людьми в документі не залишилося. Я переконана, що українці здатні боронити свою землю добровільно та мотивовано", - додала вона.

Тимошенко також додала, що проведе переговори з усіма лідерами фракцій в парламенті, щоб остаточно відхилити цей законопроект.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію вже зареєстрований в парламенті. Кабмін вніс документ до Ради 30 січня після доопрацювання. Зазначимо, що це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні.

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ТимошенкоМобілізація в Україні