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Тимошенко назвала законопроект о мобилизации репрессивным

Фото: лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко (ba org ua)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Батькивщина" раскритиковала новую редакцию законопроекта о мобилизации, назвав его еще более репрессивным и антиконституционным. По ее убеждению, этот закон не усилит, а наоборот ослабит Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Тимошенко на YouTube-канале.

"Новый законопроект о мобилизации, как и предыдущий, не просто обычный нормативный акт. Это не просто ошибка и нарушение Конституции. Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, нормы этого законопроекта никак не помогут пополнить ряды украинского войска на фронте. В частности, она считает, что каждый отслуживший более 18 месяцев воин должен получить право на отпуск или демобилизацию, а на его место должен стать подготовленный работник силовых структур, таких у нас почти полмиллиона.

"Этот закон только внесет страх, хаос и агрессию и в так травмированное войной украинское общество. Он также может внести трагический раскол между властью и народом. Разрушить наше единство, спровоцировать гражданское противостояние, что сейчас абсолютно недопустимо", - добавила Тимошенко.

 

Также политик убеждена, что Украине нужна добровольная и справедливая мобилизация. В то же время правительственный законопроект предусматривает прямо противоположное.

Кроме этого, по ее мнению, мы не можем допустить мобилизацию людей с инвалидностью, родителей-одиночек, многодетных родителей, заботящихся об одиноких пожилых людях или лицах с инвалидностью. Вместе с тем законопроект должен содержать гарантии льгот и выплат ветеранам, раненым и семьям погибших.

"Наша команда сделает все возможное, чтобы ни одного элемента насилия над людьми в документе не осталось. Я убеждена, что украинцы способны защищать свою землю добровольно и мотивированно", - добавила она.

Тимошенко также добавила, что проведет переговоры со всеми лидерами фракций в парламенте, чтобы окончательно отклонить этот законопроект.

Напомним, новый законопроект о мобилизации уже зарегистрирован в парламенте. Кабмин внес документ в Раду 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине.

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ТимошенкоМобилизация в Украине