Тимошенко назвала первоочередные шаги власти в условиях эпидемии и экономического кризиса

Украина имеет все возможности преодолеть эпидемию коронавируса и экономический кризис с минимальными потерями, но для этого не нужно рассчитывать только на поддержку международных партнеров, а дать возможность людям работать для себя и страны. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире на телеканале "1 + 1".

"Представленными изменениями в бюджет власть предлагает на 120 млрд гривен сократить доходы бюджета, более чем 200 млрд увеличить долги государства и уменьшить расходы на поддержку экономики, образования, науки. Такие действия не только не позволяют стране двигаться вперед, они создают фундамент для того, чтобы мы не смогли выжить ", - заявила Тимошенко.

В то же время, Тимошенко убеждена, что надо немедленно остановить коррупцию, прежде всего - на таможне.

"В результате коррупции на таможне, путем схем с налогом на добавленную стоимость, бюджет недополучает 10 млрд гривен ежемесячно. Поэтому первое, что нужно сделать, - убрать с должностей людей, которые занимаются коррупцией, и вернуть 120 млрд гривен доходов бюджета", - добавила Тимошенко.

Категорически недопустимо, по ее мнению, вгонять страну в новые долговые обязательства, когда пользуясь собственными ресурсами государство способно поддержать людей и пройти кризис.

"Достаточно посмотреть на баланс Национального банка Украины, чтобы понять, что только за счет разницы между доходами и расходами НБУ можно получить в бюджет 40 млрд гривен. Впрочем, никто на это не обращает внимания, и вместо поддержки экономики, Национальный банк продолжает строить коррумпированные финансовые пирамиды ", - отмечает Тимошенко.

Глава "Батькивщины" считает, что преодоление коррупции и привлечения ресурсов страны - это те шаги, которые сегодня помогут выйти из кризиса.

"Надо забрать из всех наших крупных государственных корпораций те деньги, которые они держат для своих внутренних сделок. С "Укртрансгаза ", "Нафтогаза", "Укрзализныци ". Это будут не просто десятки миллиардов в бюджет - мы закроем всю доходную часть бюджета. Это простая арифметика, и то, что я сейчас советую делать правительству, - это разумные шаги, которые не толкают Украину в долговую яму, а позволяют выйти из экономического кризиса и решить социальные вопросы для людей ", - резюмировала она.

Напомним, комитет по вопросам бюджета сегодня, 10 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются правительством в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в пятницу утром, 10 апреля, проходит заседание глав фракций и групп с руководством Верховной рады. На нем парламентарии обсуждают бюджет-2020.