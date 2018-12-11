Тимошенко назвала первоочередные шаги будущего президента

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко уверена, что это возвращение мира в Украину и освобождение Донбасса и Крыма

Возвращение мира в Украину и освобождение Донбасса и Крыма – это первоочередные шаги нового президента Украины. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на Всеукраинском молодежном форуме, где она вместе с молодежью формирует план развития Украины, сообщает РБК-Украина.

Главными шагами для реализации этой задачи станут сильная контрактная армия, членство Украины в НАТО, новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс".

"Один из элементов нашей силы – это современная армия без коррупции", – сказала лидер "Батькивщины" и выразила надежду на то, что новая власть будет направлять на оборону 3% от объема ВВП, а не 2 %, как есть сейчас.

Политик констатировала, что 20 лет украинскую армию разоружали по приказам извне в обмен на инвестиции и поддержку: "Мы как страна доверчиво шли на эти окольные пути. Отказались от третьего по мощности в мире потенциала ядерного оружия, практически уничтожили наше вооружение, многократно сократили армию, полагаясь на гарантии. Это обернулось войной против Украины".

Лидер "Батькивщины" выступает за наказание для чиновников, которые заработали коррупционные миллиардные состояния на поставках для армии непригодной техники и товаров по завышенным ценам.

Вторым шагом для реализации стратегии мира и безопасности Тимошенко считает вступление Украины в Североатлантический альянс. Тимошенко уверена, что отказываться от ядерного оружия Украина имела только в обмен на членство в НАТО: "Тогда бы не было ни войны, ни разрухи, ничего другого!".

Тимошенко напомнила о 5 пункте устава Альянса, что обязывает защищать страну-члена НАТО, которая страдает от военной агрессии, а также о том, что, будучи премьер-министром, подавала заявку Украины для вступления в НАТО и получения ПДЧ.

Третьим шагом для возвращения мира в Украину, по ее мнению, должен стать переговорный процесс в формате "Будапешт плюс" на уровне лидеров стран-подписантов, с присоединением ЕС и Германии.

"Мы сможем получить дипломатическую победу, начать настоящий дипломатический процесс и выработаем реальный, действенный путь к установлению мира в Украине. Мы будем добиваться многократного усиления гарантий Украине и санкций против России", – заверила Тимошенко.

Кроме этого, лидер "Батькивщины" подчеркнула: она не позволит вынести вопрос Крыма за рамки переговоров. "Мы никому не дадим забыть о Крыме, никому не дадим рисовать его в чужих картах. Крым будет украинским!", - добавила она.