Тимошенко назвала першочергові кроки майбутнього президента

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко впевнена, що це повернення миру в Україну та звільнення Донбасу і Криму

Повернення миру в Україну та звільнення Донбасу і Криму – це першочерговий крок нового президента України. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила на Всеукраїнському молодіжному форумі, де вона разом із молоддю формує план розвитку України, повідомляє РБК-Україна.

Головними кроками для реалізації цього завдання стануть сильна контрактна армія, членство України в НАТО, новий переговорний процес у форматі "Будапешт плюс".

"Один з елементів нашої сили – це сучасна армія без корупції", – сказала лідер "Батьківщини" і висловила надію на те, що нова влада спрямовуватиме на оборону 3% від обсягу ВВП, а не 2 %, як є зараз.

Політик констатувала, що 20 років українську армію роззброювали за наказами ззовні в обмін на інвестиції та підтримку: "Ми як країна довірливо йшли на ці манівці. Відмовилися від третього за потужністю у світі потенціалу ядерної зброї, практично знищили наше озброєння, багатократно скоротили армію, покладаючись на гарантії. Це обернулося війною проти України".

Лідер "Батьківщини" виступає за покарання для високопосадовців, які заробили корупційні мільярдні статки на постачанні для армії непридатної техніки та товарів за завищеними цінами.

Другим кроком для реалізації стратегії миру та безпеки Тимошенко вважає вступ України до Північноатлантичного альянсу. Тимошенко впевнена, що відмовлятися від ядерної зброї Україна мала лише в обмін на членство в НАТО: "Тоді б не було ні війни, ні розрухи, нічого іншого!"

Тимошенко нагадала про 5 пункт статуту Альянсу, що зобов’язує захищати країну-члена НАТО, яка потерпає від військової агресії, а також про те, що, будучи прем’єр- міністром, подавала заявку України для вступу в НАТО та отримання ПДЧ.

Третім кроком для повернення миру в Україну, на її думку, має стати докорінно змінений переговорний процес у форматі "Будапешт плюс" на рівні лідерів країн-підписантів, з долученням ЄС та Німеччини.

"Ми зможемо отримати дипломатичну перемогу, розпочати справжній дипломатичний процес і виробимо реальний, дієвий шлях до встановлення миру в Україні. Ми будемо добиватися багатократного посилення гарантій Україні і санкцій проти Росії", – запевнила Тимошенко.

Окрім цього, лідер "Батьківщини" наголосила: вона не дозволить питання Криму винести за межі переговорів. "Ми нікому не дамо забути про Крим, нікому не дамо малювати його в чужих мапах. Крим буде українським!", - додала вона.