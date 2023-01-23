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Тимошенко написав заяву на звільнення з Офісу президента

Фото: Кирило Тимошенко (president gov ua)
Автор: Данила Крамаренко, Ростислав Шаправський

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ОП.

Крім того, інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, Тимошенка вже звільнили.

"Швидше за все, замість нього буде Олексій Кулеба (нинішній голова Київської обласної військової адміністрації, - ред.)", - написав він у Telegram.

За словами співрозмовників РБК-Україна у владі, найближчим часом також буде оголошено про низку інших гучних кадрових рішень.

"По всіх, до кого давно були питання через скандальні історії, вже прийнято рішення. Це стосується різних органів влади", - зазначив один з них.

Зазначимо, на посаді заступника голови ОП Кирило Тимошенко займається регіональною політикою. У Офісі з травня 2019 року, але спочатку відповідав за питання інформаційної політики, а також за протокол президента та сферу ІТ.

У червні 2020 року став координатором програми "Велике будівництво" з оновлення доріг та соціальної інфраструктури по всій Україні. У березні 2021 року став виконавчим секретарем президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну відповідає за відновлення житла та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у президента Володимира Зеленського готують відставки кількох голів обласних військових адміністрацій.

За даними джерел, як мінімум є рішення по Дніпропетровській та Запорізькій областях. При цьому можлива відставка голови Сумської області та ще кількох регіонів.

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