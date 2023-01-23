Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента

Кроме того, информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, Тимошенко уже уволили.

"Скорее всего, вместо него будет Алексей Кулеба (нынешний глава Киевской областной военной администрации, - ред.)", - написал он в Telegram.

По словам собеседников РБК-Украина во власти, в ближайшее время также будет объявлено о ряде других громких кадровых решений.

"По всем, к кому давно были вопросы из-за скандальных историй, уже принято решения. Это касается разных органов власти", - отметил один из них.

Отметим, на должности замглавы ОП Кирилл Тимошенко занимается региональной политикой. В Офисе с мая 2019 года, но сначала отвечал за вопросы информационной политики, а также курировал протокол президента и сферу ІТ.

В июне 2020 года стал координатором программы "Большая стройка" по обновлению дорог и социальной инфраструктуры по всей Украине. В марте 2021 стал исполнительным секретарем президиума Конгресса местных и региональных властей.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину отвечает за восстановление жилья и инфраструктуры.