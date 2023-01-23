Ускладнить роботу суден з РФ. Естонія може розширити контрольовану морську зону
Уряд Естонії доручив міністерствам протягом місяця виробити свою позицію щодо введення прилеглої зони, яка дозволить Естонії застосовувати свої закони та затримувати порушників у ширшій морській зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Дане доручення було надано за результатами обговорення цього питання на засіданні уряду 12 січня, яке відбулося на пропозицію Міністерства закордонних справ.
Введення прилеглої зони дозволить перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної лінії територіального моря Естонії. За словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, це вплинуло б на безпеку Естонії, захист навколишнього середовища, а також археологічних та історичних об'єктів, знайдених у морі.
Що таке прилегла зона
За словами наукового співробітника Норвезького центру морського права Олександра Лотта, прилегла зона - це морська зона, що прилягає до територіального моря. Вона може бути встановлена внутрішньодержавним правом, а також прибережна держава має право здійснювати контроль на її території та карати за різні порушення своїх правових актів.
"Введення прилеглої зони важливе для економічних інтересів та інтересів безпеки, а також для інтересів, пов'язаних із захистом культурних цінностей", - додав він.
Як прилегла зона вплине на російські кораблі
Попри те, що представник МЗС негативно відповіла на питання про те, чи є більш ефективне застосування санкцій щодо Росії та затримання їхніх порушників основним мотивом можливого запровадження прилеглої зони.
Лотт вважає, що це може бути одним із прихованих мотивів такого кроку. За його словами, прилегла зона насамперед і призначена для введення таких заходів. Тобто для контролю судів, які якимось чином порушують митне або податкове законодавство прибережної держави. Він наголосив, що прилегла зона - найбільш ефективний спосіб закликати їх до порядку.
Нагадаємо, днями в Естонію не пропустили цистерни з РФ з написом "русский мир".
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