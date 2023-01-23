Ускладнить роботу суден з РФ. Естонія може розширити контрольовану морську зону

Уряд Естонії доручив міністерствам протягом місяця виробити свою позицію щодо введення прилеглої зони, яка дозволить Естонії застосовувати свої закони та затримувати порушників у ширшій морській зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Дане доручення було надано за результатами обговорення цього питання на засіданні уряду 12 січня, яке відбулося на пропозицію Міністерства закордонних справ.

Введення прилеглої зони дозволить перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної лінії територіального моря Естонії. За словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, це вплинуло б на безпеку Естонії, захист навколишнього середовища, а також археологічних та історичних об'єктів, знайдених у морі.

Що таке прилегла зона

За словами наукового співробітника Норвезького центру морського права Олександра Лотта, прилегла зона - це морська зона, що прилягає до територіального моря. Вона може бути встановлена ​​внутрішньодержавним правом, а також прибережна держава має право здійснювати контроль на її території та карати за різні порушення своїх правових актів.

"Введення прилеглої зони важливе для економічних інтересів та інтересів безпеки, а також для інтересів, пов'язаних із захистом культурних цінностей", - додав він.

Як прилегла зона вплине на російські кораблі

Попри те, що представник МЗС негативно відповіла на питання про те, чи є більш ефективне застосування санкцій щодо Росії та затримання їхніх порушників основним мотивом можливого запровадження прилеглої зони.