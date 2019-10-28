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Тимошенко: начался процесс разгрузки предпринимателей от штрафов

Новости » Политика    28.10.2019 - 11:37
Тимошенко: начался процесс разгрузки предпринимателей от штрафов
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Упрощенцев-ФЛП могут освободить от штрафов

Парламентский комитет по вопросам социальной политики поддержал поправку Юлии Тимошенко, которая освобождает упрощенцев-ФЛП от штрафных санкций. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, который накладывал дополнительные крупные штрафы на работодателей за неправильное оформление сотрудников, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Важно, что сейчас начался процесс разгрузки наших предпринимателей от штрафов", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

В случае принятия документа, пояснила председатель партии, физические лица-предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, при выявлении нарушений должны получать только предупреждения и уже не будут платить драконовские штрафы.

Тимошенко убеждена, финансовые наказания и уголовные дела не помогут вывести экономику из тени.

"Нам нужно в корне менять налоговую систему, делать ее более открытой, с двойным уменьшением налоговой нагрузки. Надо вводить налог на выведенный капитал, а также полностью пересматривать денежно-кредитную политику НБУ", – подытожила политик.

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