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Тимошенко: розпочався процес розвантаження підприємців від штрафів

Новини » Політика    28.10.2019 - 11:37
Тимошенко: розпочався процес розвантаження підприємців від штрафів
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Спрощенців-ФОП можуть звільнити від штрафів

Парламентський комітет з питань соціальної політики підтримав поправку Юлії Тимошенко, яка звільняє спрощенців-ФОПів від штрафних санкцій. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комітету під час розгляду проєкту закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України, який накладав додаткові великі штрафи на роботодавців за неправильне оформлення працівників, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Важливо, що зараз розпочався процес розвантаження наших підприємців від штрафів", – наголосила лідер "Батьківщини".

У разі ухвалення документу, пояснила голова партії, фізичні особи-підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, при виявленні порушень мають отримувати лише попередження і вже не будуть платити драконівські штрафи.

Тимошенко переконана, фінансові покарання та кримінальні справи не допоможуть вивести економіку з тіні.

"Нам треба докорінно змінювати податкову систему, робити її більш відкритою, з подвійним зменшенням податкового навантаження. Треба запроваджувати податок на виведений капітал, а також повністю переглядати грошово-кредитну політику НБУ", – підсумувала політик.

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