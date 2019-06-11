Тимошенко: ми можемо дати результат за 100 днів роботи нової коаліції

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" не збирається працювати в опозиції

У новій Верховній раді має бути створено коаліцію дій, в основу якої має бути покладений Новий курс. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Тимошенко, виконання Нового курсу у співпраці президента, прем’єра та депутатів гарантує реальні результати в перші сто днів роботи нової коаліції.

"Там нема гасел, там є чіткі та професійні дії. Країні потрібні спокій, об’єднання і нарешті дати результат", – сказала лідер "Батьківщини".

Тимошенко переконана, що сьогодні вкрай важливо не гаяти час і якомога швидше розпочати зміни, на які так чекають люди.

"Ми не можемо дозволити собі, маючи реальний план у руках, ще 5 років бездарно втратити. У нас є унікальний документ, який можна з першої хвилини виконувати та давати результат за перші сто днів", – наголосила політик.

Тимошенко запевнила, як би тяжко не виглядали ті виклики, які стоять нині перед країною, "жодного армагедону немає".

"Кожне проблемне питання: від зовнішніх боргів до низьких доходів українців, які руйнують економіку, – усе це має рішення. І я хочу, щоб ми сприймали нового президента, новий парламент як колосальний шанс для України. Немає часу і немає значення, які партійні кольори, треба всім працювати на державу. Усі наші знання поставити на службу України та дати можливість їй піднятися. Шанс і можливості є, шлях прокладений – просто треба діяти на результат", – наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко також зауважила, що її політична сила не збирається працювати в опозиції.

"Я розумію критичний стан країни і все, що ми можемо зробити за межами політичних майданчиків, у будь-якому статусі, ми це робитимемо. Ми все одно будемо всіма силами допомагати. Рятувати країну ми мусимо для себе, для наших дітей та онуків", – підсумувала вона.