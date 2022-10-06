Тимошенко: мирних переговорів не буде, Росія має готуватися до капітуляції
Мирні переговори для росіян будуть виглядати як капітуляція їхньої армії та смерть путінського режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, коментуючи пропозицію голови радфеду РФ Валентини Матвієнко щодо необхідності переговорів між парламентарями України і Росії.
"Я їй хочу сказати як парламентар парламентарю, як жінка жінці, як українка колишній українці - мирні переговори для них будуть виглядати винятково як капітуляція. І тільки тоді, коли всі наші території будуть повернуті", - заявила Тимошенко.
Вона також додала, що для всіх, хто пропонує українцям мирні переговори ціною здачі національних інтересів існує тільки одна відповідь.
Тимошенко назвала цинічною пропозицію російської політикині про мирні переговори, адже в момент, коли була озвучена ця ініціатива, російські війська завдали ракетного удару по Шепетівці Хмельницької області, яка є Батьківщиною Матвієнко.
"Безумовно, ці заяви не коштують нічого, але важливо знати – вони на всіх рівнях вже благають про мирні переговори. Це означає, що вони розуміють, що ганебно, принизливо й дуже швидко програють, і що Україна стрімко повертає собі свої території. І я переконана, що перемога вже на порозі", - резюмувала Тимошенко.
Нагадаємо, що сьогодні у Росії вигадали альтернативу переговорам Зеленського та Путіна після відмови України. Спікер Радфеда Валентина Матвієнко запросила Верховну раду сісти за стіл переговорів, наголосивши, що "Росія виступає за мирне врегулювання кризи".
4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на це заявив, що в Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.
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