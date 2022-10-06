ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тимошенко: мирних переговорів не буде, Росія має готуватися до капітуляції

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 22:21
Тимошенко: мирних переговорів не буде, Росія має готуватися до капітуляції Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлія Бойко

Мирні переговори для росіян будуть виглядати як капітуляція їхньої армії та смерть путінського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, коментуючи пропозицію голови радфеду РФ Валентини Матвієнко щодо необхідності переговорів між парламентарями України і Росії.

"Я їй хочу сказати як парламентар парламентарю, як жінка жінці, як українка колишній українці - мирні переговори для них будуть виглядати винятково як капітуляція. І тільки тоді, коли всі наші території будуть повернуті", - заявила Тимошенко.

Вона також додала, що для всіх, хто пропонує українцям мирні переговори ціною здачі національних інтересів існує тільки одна відповідь.

Тимошенко назвала цинічною пропозицію російської політикині про мирні переговори, адже в момент, коли була озвучена ця ініціатива, російські війська завдали ракетного удару по Шепетівці Хмельницької області, яка є Батьківщиною Матвієнко.

"Безумовно, ці заяви не коштують нічого, але важливо знати – вони на всіх рівнях вже благають про мирні переговори. Це означає, що вони розуміють, що ганебно, принизливо й дуже швидко програють, і що Україна стрімко повертає собі свої території. І я переконана, що перемога вже на порозі", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, що сьогодні у Росії вигадали альтернативу переговорам Зеленського та Путіна після відмови України. Спікер Радфеда Валентина Матвієнко запросила Верховну раду сісти за стіл переговорів, наголосивши, що "Росія виступає за мирне врегулювання кризи".

4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на це заявив, що в Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Тимошенко
NEWS
Новий формат. Що таке Європейська політична спільнота і до чого тут Україна
Новий формат. Що таке Європейська політична спільнота і до чого тут Україна
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя