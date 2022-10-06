Тимошенко: мирних переговорів не буде, Росія має готуватися до капітуляції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко , коментуючи пропозицію голови радфеду РФ Валентини Матвієнко щодо необхідності переговорів між парламентарями України і Росії.

"Я їй хочу сказати як парламентар парламентарю, як жінка жінці, як українка колишній українці - мирні переговори для них будуть виглядати винятково як капітуляція. І тільки тоді, коли всі наші території будуть повернуті", - заявила Тимошенко.

Вона також додала, що для всіх, хто пропонує українцям мирні переговори ціною здачі національних інтересів існує тільки одна відповідь.

Тимошенко назвала цинічною пропозицію російської політикині про мирні переговори, адже в момент, коли була озвучена ця ініціатива, російські війська завдали ракетного удару по Шепетівці Хмельницької області, яка є Батьківщиною Матвієнко.

"Безумовно, ці заяви не коштують нічого, але важливо знати – вони на всіх рівнях вже благають про мирні переговори. Це означає, що вони розуміють, що ганебно, принизливо й дуже швидко програють, і що Україна стрімко повертає собі свої території. І я переконана, що перемога вже на порозі", - резюмувала Тимошенко.