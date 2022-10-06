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Тимошенко: мирных переговоров не будет, Россия должна готовиться к капитуляции

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Четверг 06 октября 2022 22:21
Тимошенко: мирных переговоров не будет, Россия должна готовиться к капитуляции Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Мирные переговоры для россиян будут выглядеть как капитуляция их армии и смерть путинского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, комментируя предложение главы радфеда РФ Валентины Матвиенко о необходимости переговоров между парламентариями Украины и России.

"Я ей хочу сказать как парламентарий парламентария, как женщина женщине, как украинка бывшей украинцы - мирные переговоры для них будут выглядеть исключительно как капитуляция. И только тогда, когда все наши территории будут возвращены", - заявила Тимошенко.

Она также добавила, что для всех, кто предлагает украинцам мирные переговоры по цене сдачи национальных интересов, существует только один ответ.

Тимошенко назвала циничным предложение российской политики о мирных переговорах, ведь в момент, когда была озвучена эта инициатива, российские войска нанесли ракетный удар по Шепетовке Хмельницкой области, которая является Родиной Матвиенко.

"Безусловно, эти заявления не стоят ничего, но важно знать - они на всех уровнях уже умоляют о мирных переговорах. Это значит, что они понимают, что позорно, унизительно и очень быстро проигрывают, и что Украина стремительно возвращает себе свои территории. И я убеждена, что победа уже на пороге", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, что сегодня в России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина после отказа Украины. Спикер Радфеда Валентина Матвиенко пригласила Верховную раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".

4 октября президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным . Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией или его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.

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