Тимошенко: мирных переговоров не будет, Россия должна готовиться к капитуляции
Мирные переговоры для россиян будут выглядеть как капитуляция их армии и смерть путинского режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, комментируя предложение главы радфеда РФ Валентины Матвиенко о необходимости переговоров между парламентариями Украины и России.
"Я ей хочу сказать как парламентарий парламентария, как женщина женщине, как украинка бывшей украинцы - мирные переговоры для них будут выглядеть исключительно как капитуляция. И только тогда, когда все наши территории будут возвращены", - заявила Тимошенко.
Она также добавила, что для всех, кто предлагает украинцам мирные переговоры по цене сдачи национальных интересов, существует только один ответ.
Тимошенко назвала циничным предложение российской политики о мирных переговорах, ведь в момент, когда была озвучена эта инициатива, российские войска нанесли ракетный удар по Шепетовке Хмельницкой области, которая является Родиной Матвиенко.
"Безусловно, эти заявления не стоят ничего, но важно знать - они на всех уровнях уже умоляют о мирных переговорах. Это значит, что они понимают, что позорно, унизительно и очень быстро проигрывают, и что Украина стремительно возвращает себе свои территории. И я убеждена, что победа уже на пороге", - резюмировала Тимошенко.
Напомним, что сегодня в России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина после отказа Украины. Спикер Радфеда Валентина Матвиенко пригласила Верховную раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".
4 октября президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным . Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией или его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.
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