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Тимошенко: мафия блокирует постановление о снижении цены на газ

Новости » Политика    08.11.2018 - 12:15
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что большинство в парламенте - это мафия

Пропрезидентское большинство не дает вынести на рассмотрение парламента постановление, подписанное лидерами 6 фракций и депутатских групп, об отмене решения повысить цену на газ. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Большинство в парламенте – это мафия. Это жизненно необходимое постановление не ставят в этом прогнившем зале на голосование, а даже не дают команду профильному комитету рассмотреть это", – заявила она и отметила, что вопросы людей в зале Верховной рады большинство депутатов не волнуют.

"Батькивщина" настаивает на принятии постановления, которое отменит повышение цены на газ и введет мораторий на его дальнейшее подорожание.

Кроме того, Тимошенко настаивает на проведении расследования коррупции в НАК "Нафтогаз". Также она заявила о причастности президента и всего его окружения к "незаконному повышению тарифов".

"Мы будем бороться за то, чтобы отменить повышение цены на газ. Мы не будем голосовать сегодня ни за один закон, пока не будет принято постановление", – отметила она и призвала "все честные фракции не голосовать ни за что".

Тимошенко подчеркнула, что на нужды населения необходимо направить газ собственной добычи, и это позволит снизить его стоимость минимум вдвое. Новая власть примет соответствующее решение сразу после выборов, уверена политик. 

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