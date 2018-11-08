Тимошенко: мафія блокує постанову про зниження ціни на газ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що більшість у парламенті - це мафія

Пропрезидентська більшість не дає винести на розгляд парламенту постанову, підписану лідерами 6 фракцій та депутатських груп, про скасування рішення підвищити ціну на газ. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час засідання Верховної ради, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Більшість у парламенті – це мафія. Цю життєво необхідну постанову не ставлять в цьому прогнилому залі на голосування, а навіть не дають команду профільному комітету розглянути це", – заявила вона і зауважила, що питання людей у залі Верховної ради більшість депутатів не хвилює.

"Батьківщина" наполягає на ухваленні постанови, яка скасує підвищення ціни на газ і запровадить мораторій на його подальше подорожчання.

Окрім того, Тимошенко наполягає на проведенні розслідування корупції в НАК "Нафтогаз". Також вона заявила про причетність президента та всього його оточення до "незаконного підвищення тарифів".

"Ми боротимемося за те, щоб скасувати підвищення ціни на газ. Ми не голосуватимемо сьогодні за жоден закон, поки не буде ухвалена постанова", – зазначила вона і закликала "всі чесні фракції не голосувати ні за що".

Тимошенко наголосила, що на потреби населення треба спрямувати газ власного видобутку, і це дозволить знизити його вартість щонайменше вдвічі. Нова влада ухвалить відповідне рішення одразу після виборів, впевнена політик.