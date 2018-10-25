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Тимошенко летит в Женеву на форум по безопасности Crans Montana

Новости » Политика    25.10.2018 - 14:29
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко выступит с докладом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 25-27 октября будет принимать участие в 20-м ежегодном Форуме по вопросам внутренней и глобальной безопасности, который проводит международная организация Crans Montana Forum в городе Женева (Швейцария). Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины".

Планируется, что Тимошенко выступит с докладом на тему "Региональные и глобальные вызовы: пример Украины" во время панели "100 лет после завершения Мировой войны. Ситуация с региональной безопасностью в Европе" и проведет ряд двусторонних встреч с европейскими чиновниками и политиками.

На форуме, во время которого будут обсуждаться вызовы в сфере безопасности и угрозы для современного мирового порядка, соберутся главы государств и правительств, министры, парламентарии, представители международных организаций, ведущие политики стран мира и эксперты.

В рабочей поездке в Швейцарию Тимошенко сопровождают заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря.

Crans Montana Forum тесно сотрудничает с ООН, ЮНЕСКО, ЕС и другими институтами для обеспечения стабильности, безопасности и уважения к правам человека в мире.

Как отмечается, Crans Montana Forum за защиту демократических ценностей получили президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бывший президент Европейской комиссии Хосе Мануэл Баррозо, бывший президент Польши Лех Валенца, бывший премьер-министр Франции Ален Мари Жюппе и другие.

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