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Тимошенко летить в Женеву на безпековий форум Crans Montana

Новини » Політика    25.10.2018 - 14:29
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко виступить з доповіддю

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко 25-27 жовтня братиме участь у 20-му щорічному Форумі з питань внутрішньої та глобальної безпеки, який проводить міжнародна організація Crans Montana Forum у місті Женева (Швейцарія). Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Батьківщини".

Планується, що Тимошенко виступить з доповіддю на тему "Регіональні та глобальні виклики: приклад України" під час панелі "100 років після завершення І Світової війни. Ситуація з регіональною безпекою в Європі" та проведе низку двосторонніх зустрічей з європейськими високопосадовцями та політиками.

На форумі, під час якого обговорюватимуться виклики сьогодення у сфері безпеки та загрози для сучасного світового порядку, зберуться глави держав та урядів, міністри, парламентарі, представники міжнародних організацій, провідні політики країн світу та експерти.

У робочій поїздці до Швейцарії Тимошенко супроводжує заступник голови партії "Батьківщина", голова парламентського комітету з прав людини Григорій Немиря.

Crans Montana Forum тісно співпрацює з ООН, ЮНЕСКО, ЄС та іншими інституціями задля забезпечення стабільності, безпеки та поваги до прав людини у світі.

Як зазначається, Crans Montana Forum за захист демократичних цінностей отримали президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, колишній президент Європейської комісії Хосе Мануель Баррозо, колишній президент Польщі Лех Валенца, колишній прем‘єр-міністр Франції Ален Марі Жюппе та інші.

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