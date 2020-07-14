Тимошенко: легализация игорного бизнеса лишит украинцев 82 млрд грн ежегодно

Законом об игорном бизнесе, власть, по сути, легализует грабеж украинцев мафией. Однако речь идет не только о благосостоянии людей, ради коррупционных состояний сознательно уничтожают культурную, духовную основу развития нашего народа.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

"Наши эксперты просчитали последствия принятия этого закона, и я сейчас хочу сообщить, что для того, чтобы получить в бюджет четыре миллиарда гривен, о которых говорит президент, надо, чтобы украинцы проиграли 82 миллиарда гривен", - заявила Тимошенко.

При этом в законе, по ее словам, по сути предусматривается освобождение игорного бизнеса от налогов.

"Украинцы тяжело работают в аграрном секторе, тяжело работают на заводах, предприятиях, зарабатывая эту несчастную копейку для своей семьи. А мафии сейчас этим законом отдаются миллиарды для того, чтобы просто снять с людей эти деньги в беззаконный способ", - добавила Тимошенко.

Напомним, 14 июля Верховная рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

Рада приступила к закону об игорном бизнесе во втором чтении во вторник, 30 июня.

Как писало РБК-Украина, в НАЗК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.

Подробнее о том, как будет работать игорный бизнес в Украине, читайте в материале РБК-Украина.