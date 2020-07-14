Тимошенко: легализация игорного бизнеса лишит украинцев 82 млрд грн ежегодно

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По ее словам, по сути закон предусматривает освобождение игорного бизнеса от налогов

Законом об игорном бизнесе, власть, по сути, легализует грабеж украинцев мафией. Однако речь идет не только о благосостоянии людей, ради коррупционных состояний сознательно уничтожают культурную, духовную основу развития нашего народа.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

"Наши эксперты просчитали последствия принятия этого закона, и я сейчас хочу сообщить, что для того, чтобы получить в бюджет четыре миллиарда гривен, о которых говорит президент, надо, чтобы украинцы проиграли 82 миллиарда гривен", - заявила Тимошенко.

При этом в законе, по ее словам, по сути предусматривается освобождение игорного бизнеса от налогов.

"Украинцы тяжело работают в аграрном секторе, тяжело работают на заводах, предприятиях, зарабатывая эту несчастную копейку для своей семьи. А мафии сейчас этим законом отдаются миллиарды для того, чтобы просто снять с людей эти деньги в беззаконный способ", - добавила Тимошенко.

Напомним, 14 июля Верховная рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

Рада приступила к закону об игорном бизнесе во втором чтении во вторник, 30 июня.

Как писало РБК-Украина, в НАЗК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.

Подробнее о том, как будет работать игорный бизнес в Украине, читайте в материале РБК-Украина.