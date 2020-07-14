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Тимошенко: легалізація грального бізнесу позбавлятиме українські родини 82 млрд грн щороку

Київ , Вівторок 14 липня 2020 13:19
Тимошенко: легалізація грального бізнесу позбавлятиме українські родини 82 млрд грн щороку
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За її словами, по суті закон передбачає звільнення грального бізнесу від податків

Законом про гральний бізнес, влада, по суті, легалізує грабунок українців мафією. Проте йдеться не лише про добробут людей, заради корупційних статків свідомо знищують культурну, духовну основу розвитку нашого народу.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.

"Наші експерти прорахували наслідки ухвалення цього закону, і я зараз хочу повідомити, що для того, щоб отримати в бюджет ті чотири мільярди гривень, про які говорить президент, треба, щоб українці програли 82 мільярди гривень", - заявила Тимошенко.

При цьому в законі, за її словами, по суті передбачається звільнення грального бізнесу від податків.

"Українці важко працюють в аграрному секторі, важко працюють на заводах, підприємствах, заробляючи цю нещасну копійку для своєї родини. А мафії зараз цим законом віддаються мільярди для того, щоб просто зняти з людей ці гроші в беззаконний спосіб", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада легалізувала гральний бізнес. Парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №2285-д.

Рада приступила до закону про гральний бізнес у другому читанні у вівторок, 30 червня.

Як писало РБК-Україна, в НАЗК попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

Детальніше про те, як буде працювати гральний бізнес в Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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