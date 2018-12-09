Тимошенко: коррупция в Украине будет преодолена

Фото: Юлия Тимошенко （пресс-служба）

Тимошенко заявила, что новая власть обеспечит справедливое правосудие

Новая власть обеспечит справедливое правосудие в Украине, наведет порядок в экономике и на таможне, в государственном управлении, ликвидирует монополии во всех сферах жизни, а главное - иметь для всех этих изменений политическую волю. Об этом лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба “Батькивщины”.

По словам Тимошенко, все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а сама властью и есть. Вот это и есть тотальная и абсолютная коррупция, подчеркнула она.

“Коррупция - это отсутствие нормальных зарплат и пенсий, это разваленная система госуправления, это недееспособные силовые структуры и продажные суды, это отсутствие реформ, - это бедность людей и бедность страны. Коррупция - тотальный хищник, она не брезгует ничем и все уничтожает до основания”, - пояснила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, прежде всего нужно сделать суды, Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований независимыми от политиков, чтобы люди имели право фиксировать коррупционные требования чиновников на камеру или диктофон и с этими доказательствами идти в суд.

“Во-вторых - порядок в экономике и на таможне. Это прозрачные закупки, прозрачные растаможки, ликвидация коррупционных налогов, европейские зарплаты как основание прекращения коррупции. В-третьих - порядок в государственном управлении. Это государственные реестры на блокчейн-технологиях, отмена лишних функций исполнительной власти, механизм остановки коррупционных решений, четко прописанные контрольные функции оппозиции. В-четвертых, надо ликвидировать монополии во всех сферах жизни. Там, где появится честная конкуренция - исчезнет коррупция”, - назвала Юлия Тимошенко основные шаги в борьбе с коррупцией.

И главная предпосылка успешной борьбы, подчеркнула политик, - это наличие политической воли осуществить все эти изменения: ”У действующей власти с этим проблема. У меня с этим никаких проблем нет”.

Председатель партии заявила, что готова это воплощать, и все механизмы преобразований четко расписаны в проекте Новой Конституции и в Новом экономическом курсе, которые подготовила ее команда вместе с лучшими экспертами.

”Мне надоело слушать от политиков, что коррупцию невозможно преодолеть. Это цинизм и кощунство! Это преступление против собственной страны и собственного народа. Я утверждаю: коррупцию в Украине будет преодолена!” - подытожила она.