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Тимошeнко: корупцію в Україні буде подолано

Новини » Політика    09.12.2018 - 14:37
Тимошeнко: корупцію в Україні буде подолано
Фото: Юлія Тимошeнко （прeс-служба）

Тимошeнко заявила, що нова влада забeзпeчить справeдливe правосуддя

Нова влада забезпечить справедливе правосуддя в Україні, наведе порядок в економіці та на митниці, у державному управлінні, ліквідує монополії в усіх сферах життя, а головне - матиме для всіх цих змін політичну волю. Про це лідeр “Батьківщини” Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, повідомляє прeс-служба “Батьківщини”.

За словами Тимошeнко, усі роки незалежності національна олігархія не просто наближена до влади, а сама владою і є. Оце і є тотальна й абсолютна корупція, наголосила вона.

“Корупція - це відсутність нормальних зарплат і пенсій, це розвалена система держуправління, це недієздатні силові структури і продажні суди, це відсутність реформ, це бідність людей і бідність країни. Корупція - тотальний хижак, вона не гребує нічим і все нищить дощенту”, - пояснила Тимошенко.

Тимошeнко переконана, насамперед потрібно зробити суди, Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань незалежними від політиків, щоб люди мали право фіксувати корупційні вимоги чиновників на камеру чи диктофон і з цими доказами іти в суд.

“По-друге - порядок в економіці та на митниці. Це прозорі закупівлі, прозоре розмитнення, ліквідація корупційних податків, європейські зарплати як основа припинення корупції. По-третє - порядок в державному управлінні. Це державні реєстри на блокчейн-технологіях, скасування зайвих функцій виконавчої влади, механізм зупинки корупційних рішень, чітко прописані контрольні функції опозиції. По-четверте, треба ліквідувати монополії в усіх сферах життя. Там, де з’явиться чесна конкуренція - зникне корупція”, - назвала Юлія Тимошенко основні кроки у боротьбі з корупцією.

І головна передумова успішної боротьби, наголосила політик, - це наявність політичної волі здійснити всі ці зміни: ”У чинної влади із цим проблема. У мене з цим жодних проблем немає”.

Голова партії заявила, що готова це втілювати, і всі механізми перетворень чітко розписані в проекті Нової Конституції і в Новому економічному курсі, які підготувала її команда разом із кращими експертами.

”Мені набридло слухати від політиків, що корупцію неможливо подолати. Це цинізм і блюзнірство! Це злочин проти власної країни і власного народу. Я стверджую: корупцію в Україні буде подолано!” - підсумувала вона.

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Новини України БатьківщинаТимошенко Юлія
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