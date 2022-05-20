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Тимошенко: Кабмин должен обеспечить жильем беженцев, которые хотят вернуться в Украину

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 14:41
Тимошенко: Кабмин должен обеспечить жильем беженцев, которые хотят вернуться в Украину Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Украинские беженцы благодарны европейским народам, правительствам и руководству за поддержку и помощь, но они хотят вернуться домой, и надо дать им возможность это сделать. Самый первый вопрос - жилье, и его можно решить максимум за 2 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко во время встречи с украинскими беженцами в Польше.

По ее словам, большинство украинцев, несмотря на желание, не могут вернуться домой, потому что их дома разрушены в результате обстрелов и военных действий. Поэтому лидер "Батькивщины" предложила правительству 3 шага, как максимум в течение 2 месяцев решить этот вопрос.

"Надо немедленно проинвентаризировать все незавершенное строительство на территории Украины и найти те многоэтажные дома, где степень готовности достигает 97-98%. Немедленно выкупить их по низкой цене у собственников, достроить за считанные месяцы и дать возможность людям получить жилье", - считает Тимошенко.

Также она рекомендовала правительству сделать полный анализ вторичного рынка жилья: "И для людей, которые хотят вернуться, купить квартиры и отдать им в аренду, а дальше уже ждать пока их жилье будет восстановлено".

Третьим шагом Тимошенко назвала приведение в надлежащее состояние общежитий и санаториев, чтобы люди, которые хотят вернуться, но не имеют жилья, могли это сделать в ближайшее время.

"Потом страна будет вкладывать серьезный ресурс, который будет забран в России для того, чтобы отстроить их собственные дома и квартиры", - резюмировала она.

Напомним, Юлия Тимошенко убеждена, что изъяты подсанкционные средства россиян надо направить на восстановление и запуск экономики Украины.

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