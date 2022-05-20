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Тимошенко: Кабмін має забезпечити житлом біженців, які хочуть повернутися в Україну

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П'ятниця 20 травня 2022 14:41
Тимошенко: Кабмін має забезпечити житлом біженців, які хочуть повернутися в Україну Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Українські біженці вдячні європейським народам, урядам та керівництву за підтримку й допомогу, але вони хочуть повернутися додому, і треба дати їм можливість це зробити. Найперше питання - житло, і його можна вирішити максимум за 2 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко під час зустрічі з українськими біженцями в Польщі.

За її словами, більшість українців, попри бажання, не можуть повернутися додому, тому що їхні оселі зруйновані внаслідок обстрілів і воєнних дій. Тож лідерка "Батьківщини" запропонувала уряду 3 кроки, як максимум протягом 2 місяців вирішити це питання.

"Треба негайно проінвентаризувати все незавершене будівництво на території України і знайти ті багатоповерхові будинки, де ступінь готовності сягає 97-98%. Негайно викупити їх за низькою ціною у власників, добудувати за лічені місяці й дати можливість людям отримати житло", - вважає Тимошенко.

Також вона рекомендувала уряду зробити повний аналіз вторинного ринку житла: "І для людей, які хочуть повернутися, купити квартири й віддати їм в оренду, а далі вже чекати поки буде відновлено їхнє житло".

Третім кроком Тимошенко назвала приведення до належного стану гуртожитків і санаторіїв, щоб люди, які хочуть повернутися, але не мають житла, могли це зробити найближчим часом.

"Потім країна буде вкладати серйозний ресурс, який буде забраний у Росії для того, щоб відбудувати їхні власні будинки й квартири", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко переконана, що вилучені підсанкційні кошти росіян треба спрямувати на відновлення житла та запуск економіки України.

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